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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 21
Al-Waqi'ah
21
56:21
ولحم طير مما يشتهون ٢١
وَلَحْمِ طَيْرٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١
وَلَحۡمِ
ﱖ
طَيۡرٖ
ﱗ
مِّمَّا
ﱘ
يَشۡتَهُونَ
ﱙ
٢١
ﱚ
и мясом птиц, которое они желают.
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