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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Waqi'ah Ая 20
Al-Waqi'ah
20
56:20
وفاكهة مما يتخيرون ٢٠
وَفَـٰكِهَةٍۢ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠
وَفَٰكِهَةٖ
ﱒ
مِّمَّا
ﱓ
يَتَخَيَّرُونَ
ﱔ
٢٠
ﱕ
с фруктами, которые они выбирают,
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