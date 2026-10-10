Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Takwir Ая 29
At-Takwir
29
81:29
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ٢٩
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٩
وَمَا
ﳅ
تَشَآءُونَ
ﳆ
إِلَّآ
ﳇ
أَن
ﳈ
يَشَآءَ
ﳉ
ٱللَّهُ
ﳊ
رَبُّ
ﳋ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳌ
٢٩
ﳍ
Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.