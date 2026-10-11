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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 99
Al-An'am
99
6:99
وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم لايات لقوم يومنون ٩٩
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩
وَهُوَ
ﲆ
ٱلَّذِيٓ
ﲇ
أَنزَلَ
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلسَّمَآءِ
ﲊ
مَآءٗ
ﲋ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲌ
بِهِۦ
ﲍ
نَبَاتَ
ﲎ
كُلِّ
ﲏ
شَيۡءٖ
ﲐ
فَأَخۡرَجۡنَا
ﲑ
مِنۡهُ
ﲒ
خَضِرٗا
ﲓ
نُّخۡرِجُ
ﲔ
مِنۡهُ
ﲕ
حَبّٗا
ﲖ
مُّتَرَاكِبٗا
ﲗ
وَمِنَ
ﲘ
ٱلنَّخۡلِ
ﲙ
مِن
ﲚ
طَلۡعِهَا
ﲛ
قِنۡوَانٞ
ﲜ
دَانِيَةٞ
ﲝ
وَجَنَّٰتٖ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَعۡنَابٖ
ﲠ
وَٱلزَّيۡتُونَ
ﲡ
وَٱلرُّمَّانَ
ﲢ
مُشۡتَبِهٗا
ﲣ
وَغَيۡرَ
ﲤ
مُتَشَٰبِهٍۗ
ﲥﲦ
ٱنظُرُوٓاْ
ﲧ
إِلَىٰ
ﲨ
ثَمَرِهِۦٓ
ﲩ
إِذَآ
ﲪ
أَثۡمَرَ
ﲫ
وَيَنۡعِهِۦٓۚ
ﲬﲭ
إِنَّ
ﲮ
فِي
ﲯ
ذَٰلِكُمۡ
ﲰ
لَأٓيَٰتٖ
ﲱ
لِّقَوۡمٖ
ﲲ
يُؤۡمِنُونَ
ﲳ
٩٩
ﲴ
Он - Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством нее Мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них - расположенные одно на другом зерна. На финиковых пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом - знамения для людей верующих.
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