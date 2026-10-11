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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 97
Al-An'am
97
6:97
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ٩٧
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٩٧
وَهُوَ
ﱥ
ٱلَّذِي
ﱦ
جَعَلَ
ﱧ
لَكُمُ
ﱨ
ٱلنُّجُومَ
ﱩ
لِتَهۡتَدُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
فِي
ﱬ
ظُلُمَٰتِ
ﱭ
ٱلۡبَرِّ
ﱮ
وَٱلۡبَحۡرِۗ
ﱯﱰ
قَدۡ
ﱱ
فَصَّلۡنَا
ﱲ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱳ
لِقَوۡمٖ
ﱴ
يَعۡلَمُونَ
ﱵ
٩٧
ﱶ
Он - Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих.
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