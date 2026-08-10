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Тафсир: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَى
ٱللَّهُۖ
فَبِهُدَىٰهُمُ
ٱقۡتَدِهۡۗ
قُل
لَّآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
أَجۡرًاۖ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرَىٰ
لِلۡعَٰلَمِينَ
٩٠
Это - те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как Напоминание для миров».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَى﴾ هُمْ ﴿ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ﴾ طَرِيقهمْ مِنْ التَّوْحِيد وَالصَّبْر ﴿ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ بِهَاءِ السَّكْت وَقْفًا وَوَصْلًا وَفِي قِرَاءَة بِحَذْفِهَا وَصْلًا ﴿قُل﴾ لِأَهْلِ مَكَّة ﴿لَّاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿أَجۡرًاۖ﴾ تُعْطُونِيهِ ﴿إِنۡ هُوَ﴾ مَا الْقُرْآن ﴿إِلَّا ذِكۡرَىٰ﴾ عِظَة ﴿لِلۡعَـٰلَمِینَ ٩٠﴾ الْإِنْس وَالْجِنّ