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Тафсир: Al-An'am 6:79
Al-An'am
79
6:79
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
] من ڕووی خۆم كردۆته ئهو خوایهی كه دروستكاری ئاسمانهكان و زهوییهو بهتاك و تهنها ئهو دهپهرستم، له شیرك و ههموو دینهكانی تر لائهدهم بۆ دینی حهقی ئیسلام و تهوحید [
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)
] وه من لهو كهسانه نیم كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهم.