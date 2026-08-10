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Тафсир: Al-An'am 6:79
Al-An'am
79
6:79
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!».
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Tafseer Jalalayn
قَالَ ﴿إِنِّی وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ﴾ قَصَدْت بِعِبَادَتِي ﴿لِلَّذِی فَطَرَ﴾ خَلَقَ ﴿ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ أَيْ اللَّه ﴿حَنِیفࣰاۖ﴾ مَائِلًا إلَى الدِّين الْقَيِّم ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٧٩﴾ به