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Тафсир: Al-An'am 6:76
Al-An'am
76
6:76
فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًۭا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: «Вот мой Господь!». Когда же она закатилась, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
] كاتێك كه شهو ڕووناكی ڕۆژی داپۆشی به تاریكیهكهی [
رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
] ئهستێرهیهكی بینی وتی: ئهمه خوای منه، وتراوه: بۆ ئهوهی كه ئهمه بكاته حوجهو بهڵگه بهسهر قهومهكهیهوه [
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)
] كاتێك كه ئهستێرهكه ئاوا بوو وه دیار نهما وتی: من خوایهكم خۆش ناوێ كه ئاوا بێت و دیار نهمێنێ.