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Тафсир: Al-An'am 6:74
Al-An'am
74
6:74
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении».
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Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی نێوان ئیبراهیم پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- و قەومەكەی} [
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
] كاتێك ئیبراهیم پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم - به باوكی وت كه ناوى (ئازهر) و (تارح) بووه، یان یهكێكیان نازناو بووه: ئایا تۆ ئهو بتانه ئهكهیته خواو جگه له خوای گهوره ئهو بتانه ئهپهرستی كه بهدهستی خۆت دروستی ئهكهیت و ئهیتاشیت [
إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤)
] بهراستى من خۆت و قهومه بت پهرستهكهیشت ئهبینم كه ئێوه له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادان وه له ڕێگای حهق لاتان داوه.