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Тафсир: Al-An'am 6:72
Al-An'am
72
6:72
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَأَنۡ
أَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَٱتَّقُوهُۚ
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٧٢
Совершайте намаз и бойтесь Его, ведь к Нему вы будете собраны».
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ﴾ أَيْ بِأَنْ ﴿أَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُۚ﴾ تَعَالَى ﴿وَهُوَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ ٧٢﴾ تُجْمَعُونَ يَوْم الْقِيَامَة للحساب