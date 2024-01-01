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3

От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему одному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать Его благоволение и любовь. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Аллаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полезные поступки, а не забавляться. Они должны совершать благодеяния искренне ради Него, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является настоящей и вообще заслуживает называться религией. Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя набожным и богобоязненным, но вместе с тем превращает свою религию в развлечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремления познать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется своим порочным воззрениям, если его усилия являются всего лишь забавой, - а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, - то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сторониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положением, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может приблизить человека к Нему. Он также повелел увещевать рабов посредством Священного Корана, призывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а также удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждого человека избегать их. Все это делается для того, чтобы поступки раба не обрекли его на погибель. Если он совершает грехи и дерзко выступает против Ведающего сокровенное Аллаха, подвергая себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же грехи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не принесет ему пользу. Ни родственники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Аллаха и не заступятся за него перед Ним. И даже если он попытается откупиться от наказания золотом величиной с землю, это все равно не принесет ему пользы, поскольку выкуп от него не будет принят. Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лишаются надежды на всякое благо, и причина тому - их деяния и приобретения. Их уделом будет кипящая, разогретая до предела вода. Она будет обжигать их лица и разрывать их кишки - их подвергнут мучительному наказанию за то, что они были неверующими.