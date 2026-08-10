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Тафсир: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Твой народ счел его (Коран) ложью, хотя это - истина. Скажи: «Я не являюсь вашим попечителем и хранителем».
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[
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - قهومهكهی تۆ كه قورهیشه ئهم قورئانهیان بهدرۆزانی، یاخود سزای خوای گهورهیان بهدرۆزانی له كاتێكدا كه ئهمه حهق و ڕاستیهو هیچ گومانێكی تیا نیه [
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦)
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من ناتوانم كردهوهكانی ئێوه بپارێزم تا پاداشت یان سزاتان بدهمهوه لهسهری تهنها ئیشی من گهیاندنی دینی خوای گهورهیه.