Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-An'am 6:64
Al-An'am
64
6:64
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍۢ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей. Но вы продолжаете приобщать сотоварищей».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ههر خوای گهورهیه كه توانای ههیه ئێوه ڕزگار بكات لهو ناخۆشی و سهغڵهتی و تاریكییانه [
وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ
] وه له ههموو غهم و پهژارهو ناخۆشییهك [
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤)
] بهڵام پاشان ئێوه ئهم شته لهبیر ئهكهن وه له كاتى خۆشیدا شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.