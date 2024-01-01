3

О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония торопит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосылает им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не предает их злодеяния забвению».