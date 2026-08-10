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Тафсир: Al-An'am 6:55
Al-An'am
55
6:55
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِتَسۡتَبِينَ
سَبِيلُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٥٥
Таким образом Мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর এভাবে আমারা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি ; আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।