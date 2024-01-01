3

Если правоверные приходят к тебе, то здоровайся с ними и встречай их теплыми словами, пожеланиями мира и благополучия. Говори им то, что приумножит в них решительность и желание заслужить безграничную милость Аллаха и Его щедрые дары. Призывай их использовать любую возможность для того, чтобы достичь этой прекрасной цели. Предостерегай их от грехов и вели им раскаиваться в совершенных проступках, дабы они заслужили прощение и милость своего Господа. Он предписал Себе быть Милосердным, и если вы совершите зло по своему невежеству, то вам надлежит раскаяться и исправить свои поступки. При этом не достаточно просто прекратить грешить, отречься от грехов и пожалеть о содеянном - вы также обязаны впредь выполнять обязательные предписания Аллаха и исправлять недостатки, имеющиеся в ваших делах, совершенных душой и телом. Если вы поступите так, то каждого из вас Аллах осенит Своей милостью и одарит прощением в зависимости от того, насколько исправно вы выполнили свои обязанности.