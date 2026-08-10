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Тафсир: Al-An'am 6:50
Al-An'am
50
6:50
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُل
لَّآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
عِندِي
خَزَآئِنُ
ٱللَّهِ
وَلَآ
أَعۡلَمُ
ٱلۡغَيۡبَ
وَلَآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
إِنِّي
مَلَكٌۖ
إِنۡ
أَتَّبِعُ
إِلَّا
مَا
يُوحَىٰٓ
إِلَيَّۚ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡبَصِيرُۚ
أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ
٥٠
Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении». Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?».
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Rebar Kurdish Tafsir
{پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- غەیبی نەزانیووە} [
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من پێتان ناڵێم خهزێنهكانی خوای گهوره لای منه یان غهیب ئهزانم، بهڵكو هیچ شتێك له غهیب نازانم تهنها ئهوه نهبێت كه ههندێك جار خوای گهوره خۆی نیشانم بدات، وه من ناڵێم مهلائیكهتم تا داوای ههندێك شتم لێ بكهن كه له تواناو دهسهڵاتمدا نهبێ [
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
] بهڵكو من تهنها شوێنی ئهو وهحیه ئهكهوم كه خوای گهوره بۆم ئهنێرێ كه فهرمانم پێكراوه بیگهیهنم و لێى لانادهم [
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا نابیناو بینا یهكسانن و وهكو یهك وان؟ واته: ئهو كهسهی كه گومڕایهو ئهو كهسهی لهسهر هیدایهته، یان ئهو كهسهی كه موسڵمانه ئهوهی كه كافره وهكو یهك وان؟ نهخێر، ههرگیز یهكسان نین [
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوه لهم شتانه تا ڕێگای حهق و هیدایهت بگرنهبهر.