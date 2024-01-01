3

Неверующие требовали от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, показать им определенные знамения и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому. Тогда ему было велено сказать им, что он не распоряжается богатствами и щедротами Аллаха и не ведает сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах. Всевышний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - Могущественный, Мудрый» (35:2); «Он - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (72:26–27). Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, также было велено сказать: «Я не называю себя ангелом, который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение. Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня поместил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую Откровению, которое ниспосылается мне. Я поступаю в соответствии с ним и призываю к этому всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совершать. Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что получаю в Откровении, вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается брать на себя? Разве ваш поступок не является проявлением несправедливости, упрямства и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться тому, что ниспосылается мне в Откровении, и можете отказаться от этого, но разница между этими двумя поступками совершенно очевидна. Разве можно сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь и не расставите вещи по местам? Неужели вы не отдадите предпочтение тому, чему действительно следует отдать предпочтение?»