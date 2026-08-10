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Тафсир: Al-An'am 6:49
Al-An'am
49
6:49
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يَمَسُّهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
بِمَا
كَانُواْ
يَفۡسُقُونَ
٤٩
А тех, которые считают ложью Наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами.
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[
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٤٩)
] بهڵام ئهو كهسانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه ئهمانه سزای خوای گهوره ئهیانگرێتهوه بههۆی فیسق و لهڕێدهرچوونی خۆیانهوه.