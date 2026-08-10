Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-An'am 6:45
Al-An'am
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
] ئهو كاته خوای گهوره دوای كهسانی زاڵم و ستهمكار ئهبڕێتهوهو ڕیشهكێشیان دهكات [
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)
] وه حهمدو سهناو ستایش بۆ الله كه پهروهردگاری ههموو جیهانه، كه ئهمیش فێركردنی ئیماندارانه له كاتی هاتنی نیعمهتدا حهمدو سهنای خوای گهوره بكهن.