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Тафсир: Al-An'am 6:40
Al-An'am
40
6:40
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين ٤٠
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٠
قُلۡ
أَرَءَيۡتَكُمۡ
إِنۡ
أَتَىٰكُمۡ
عَذَابُ
ٱللَّهِ
أَوۡ
أَتَتۡكُمُ
ٱلسَّاعَةُ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
تَدۡعُونَ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٤٠
Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?».
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد لِأَهْلِ مَكَّة ﴿أَرَءَیۡتَكُمۡ﴾ أَخْبِرُونِي ﴿إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿أَوۡ أَتَتۡكُمُ ٱلسَّاعَةُ﴾ الْقِيَامَة الْمُشْتَمِلَة عَلَيْهِ بَغْتَة ﴿أَغَیۡرَ ٱللَّهِ تَدۡعُونَ﴾ لَا ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ٤٠﴾ فِي أَنَّ الْأَصْنَام تَنْفَعكُمْ فَادْعُوهَا