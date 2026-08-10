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Тафсир: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
Отвечают только те, кто внимает. А мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему.
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[
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
] تهنها ئهو كهسانه وهڵامت ئهدهنهوه كه ببیستن بهڵام بیستنێك كه سوودی بۆیان ههبێ [
وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
] وه مردووهكان خوای گهوره خۆی زیندوویان ئهكاتهوه، واته: ئهم كافرانه وهك مردوو وان چۆن مردوو هیچ نابیستێ وه له هیچ تێناگات ئهوانیش هیچ نابیستن و له هیچ تێناگهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه مردوو قسهى زیندوو نابیستێت) [
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦)
] بهڵام پاشان له ڕۆژی قیامهت بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێنهوه.