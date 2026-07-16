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Al-An'am
24
6:24
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ٢٤
ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٤
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَذَبُواْ
عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمۡۚ
وَضَلَّ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَفۡتَرُونَ
٢٤
Посмотри, как они лгут о самих себе! Но покинет их (или исчезнет) то, что они измышляли.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ انْظُرْ }
متعجبا منهم ومن أحوالهم
{ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ }
أي: كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم-والله- غاية الضرر
{ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ }
من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.