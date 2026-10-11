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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 132
Al-An'am
132
6:132
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ١٣٢
وَلِكُلٍّۢ دَرَجَـٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٢
وَلِكُلّٖ
ﱌ
دَرَجَٰتٞ
ﱍ
مِّمَّا
ﱎ
عَمِلُواْۚ
ﱏﱐ
وَمَا
ﱑ
رَبُّكَ
ﱒ
بِغَٰفِلٍ
ﱓ
عَمَّا
ﱔ
يَعۡمَلُونَ
ﱕ
١٣٢
ﱖ
Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Господь твой не находится в неведении относительно того, что они совершают.
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