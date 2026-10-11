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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 130
Al-An'am
130
6:130
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
يَٰمَعۡشَرَ
ﲨ
ٱلۡجِنِّ
ﲩ
وَٱلۡإِنسِ
ﲪ
أَلَمۡ
ﲫ
يَأۡتِكُمۡ
ﲬ
رُسُلٞ
ﲭ
مِّنكُمۡ
ﲮ
يَقُصُّونَ
ﲯ
عَلَيۡكُمۡ
ﲰ
ءَايَٰتِي
ﲱ
وَيُنذِرُونَكُمۡ
ﲲ
لِقَآءَ
ﲳ
يَوۡمِكُمۡ
ﲴ
هَٰذَاۚ
ﲵﲶ
قَالُواْ
ﲷ
شَهِدۡنَا
ﲸ
عَلَىٰٓ
ﲹ
أَنفُسِنَاۖ
ﲺﲻ
وَغَرَّتۡهُمُ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَشَهِدُواْ
ﲿ
عَلَىٰٓ
ﳀ
أَنفُسِهِمۡ
ﳁ
أَنَّهُمۡ
ﳂ
كَانُواْ
ﳃ
كَٰفِرِينَ
ﳄ
١٣٠
ﳅ
Мы скажем: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам Мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?». Они скажут: «Мы свидетельствуем против самих себя». Мирская жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими.
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