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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 128
Al-An'am
128
6:128
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨
وَيَوۡمَ
ﱸ
يَحۡشُرُهُمۡ
ﱹ
جَمِيعٗا
ﱺ
يَٰمَعۡشَرَ
ﱻ
ٱلۡجِنِّ
ﱼ
قَدِ
ﱽ
ٱسۡتَكۡثَرۡتُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡإِنسِۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
أَوۡلِيَآؤُهُم
ﲃ
مِّنَ
ﲄ
ٱلۡإِنسِ
ﲅ
رَبَّنَا
ﲆ
ٱسۡتَمۡتَعَ
ﲇ
بَعۡضُنَا
ﲈ
بِبَعۡضٖ
ﲉ
وَبَلَغۡنَآ
ﲊ
أَجَلَنَا
ﲋ
ٱلَّذِيٓ
ﲌ
أَجَّلۡتَ
ﲍ
لَنَاۚ
ﲎﲏ
قَالَ
ﲐ
ٱلنَّارُ
ﲑ
مَثۡوَىٰكُمۡ
ﲒ
خَٰلِدِينَ
ﲓ
فِيهَآ
ﲔ
إِلَّا
ﲕ
مَا
ﲖ
شَآءَ
ﲗ
ٱللَّهُۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
رَبَّكَ
ﲛ
حَكِيمٌ
ﲜ
عَلِيمٞ
ﲝ
١٢٨
ﲞ
В тот день Он соберет их вместе: «О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей». Их помощники из числа людей скажут: «Господь наш! Одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет: «Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе!». Воистину, твой Господь - Мудрый, Знающий.
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