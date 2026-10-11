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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 127
Al-An'am
127
6:127
۞ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧
۞ لَهُمۡ
ﱫ ﱬ
دَارُ
ﱭ
ٱلسَّلَٰمِ
ﱮ
عِندَ
ﱯ
رَبِّهِمۡۖ
ﱰﱱ
وَهُوَ
ﱲ
وَلِيُّهُم
ﱳ
بِمَا
ﱴ
كَانُواْ
ﱵ
يَعۡمَلُونَ
ﱶ
١٢٧
ﱷ
Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа. Он является их Покровителем благодаря тому, что они совершали.
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