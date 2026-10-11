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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-An'am Ая 123
Al-An'am
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ
ﲡ
جَعَلۡنَا
ﲢ
فِي
ﲣ
كُلِّ
ﲤ
قَرۡيَةٍ
ﲥ
أَكَٰبِرَ
ﲦ
مُجۡرِمِيهَا
ﲧ
لِيَمۡكُرُواْ
ﲨ
فِيهَاۖ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
يَمۡكُرُونَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﲮ
وَمَا
ﲯ
يَشۡعُرُونَ
ﲰ
١٢٣
ﲱ
Вот так в каждом селении Мы создавали главных грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого.
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