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Al-An'am
122
6:122
اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذالك زين للكافرين ما كانوا يعملون ١٢٢
أَوَمَن كَانَ مَيْتًۭا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًۭا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍۢ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَـٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٢
أَوَمَن
كَانَ
مَيۡتٗا
فَأَحۡيَيۡنَٰهُ
وَجَعَلۡنَا
لَهُۥ
نُورٗا
يَمۡشِي
بِهِۦ
فِي
ٱلنَّاسِ
كَمَن
مَّثَلُهُۥ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِ
لَيۡسَ
بِخَارِجٖ
مِّنۡهَاۚ
كَذَٰلِكَ
زُيِّنَ
لِلۡكَٰفِرِينَ
مَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
١٢٢
Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают.
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Al-Sa'di
Среди людей есть такие, которые до наставления на прямой путь были подобны мертвецам и пребывали во мраках неверия, невежества и ослушания. Аллах вернул их к жизни светом знания, веры и покорности, и они стали жить среди людей при ярком свете, осознавая происходящее вокруг и верно следуя прямым путем. Они научились узнавать добро и отдавать ему предпочтение, изо всех сил стремятся обрести благо и помогают в этом окружающим. Кроме того, они научились узнавать зло, возненавидели его и усердно пытаются отдалить его от себя и от других. Разве они похожи на тех, кто окутан мраками невежества, заблуждения, неверия и ослушания, кто не видит ясной дороги и не может выбраться из такого положения, кто обречен на скорбь, печаль, тоску и несчастье? Всевышний подчеркнул разницу между этими людьми так, чтобы рабы могли понять и осознать ее. Безусловно, эти люди не похожи друг на друга, как не похожи ночь и день, свет и мгла, живые и мертвые. Как же может человек отдавать предпочтение неверию и пребывать в замешательстве во мраке невежества, если он обладает хотя бы малой толикой ума? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что неверующим кажется прекрасным все, что они совершают. Сатана не перестает представлять им злодеяния в прекрасном свете до тех пор, пока они не сочтут эти поступки правильными и достойными. Постепенно эти воззрения укореняются в их сердцах и становятся их неотъемлемым качеством, и они начинают довольствоваться своими злыми и порочными поступками. Это - те самые люди, которые слепо блуждают во мраке, терзаясь лживыми сомнениями, и не могут найти прямой путь. Среди них есть вожди и старейшины, за которыми следуют остальные люди, а также простолюдины, которыми правят вожди. Некоторые из этих вождей - самые несчастные среди людей, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал: