Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
114
6:114
افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ١١٤
أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًۭا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًۭا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌۭ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٤
أَفَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَبۡتَغِي
حَكَمٗا
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
أَنزَلَ
إِلَيۡكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
مُفَصَّلٗاۚ
وَٱلَّذِينَ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ
يَعۡلَمُونَ
أَنَّهُۥ
مُنَزَّلٞ
مِّن
رَّبِّكَ
بِٱلۡحَقِّۖ
فَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
١١٤
Скажи: «Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его?». Те, кому Мы даровали Писание, знают, что оно ниспослано от твоего Господа с истиной. Посему не будь в числе тех, кто сомневается.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
Отражать
Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
J Yousef
Следовать
8 лет назад
·
Ссылка
Айа 6:114
Опубликовано в
The 99 Names of Allah
God Almighty is Al-Ḥakam. The root of this word is the three-letter root ḥ-k-m (م – ك – ح), which also gives rise to His name Al-Ḥakeem. The root means ‘to prevent’ or ‘to restrain’ (المنع), and it is linked to preventing oppression; ḥikma (wisdom) also means ‘the prevention of ignorance’ (maqayis Al-lugha). Ḥukm is not only knowledge, but understanding and execution of that knowledge; it can therefore mean ‘decree’ or ‘judgment’. In Arabic, the ...
Узнать больше
1
0
Изучите сообщество Reflection.
Предыдущий аят
Следующий ая