Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
Отражать
Размышления не отражают мнение Quran.com и не должны быть вырваны из контекста.
Meagan Hotchkiss Trejo
Следовать
2 года назад
·
Ссылка
Айа 6:110, 2:165, 57:3
Strengthen Your Faith, Strengthen Your Heart
Want a stronger faith? A firmer heart? It's all about connection. Connect with Allah ﷻ prayer, dive deep into the Quran, learn all you can about Islam, and surround yourself with positive influences.
Remember, building a strong faith takes time. Be patient, persevere, and trust Allah ﷻ. Your heart will thank you.
Al-Nu’man ibn Bashir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ...
Узнать больше
9
0
Изучите сообщество Reflection.
Предыдущий аят
Следующий ая