Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
108
6:108
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون ١٠٨
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٠٨
وَلَا
تَسُبُّواْ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
فَيَسُبُّواْ
ٱللَّهَ
عَدۡوَۢا
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖۗ
كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا
لِكُلِّ
أُمَّةٍ
عَمَلَهُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِم
مَّرۡجِعُهُمۡ
فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
١٠٨
Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{جوێن نەدان بە خوای كافران} [
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
] ئهی موسڵمانان ئێوه نهكهن جوێن به خوای كافران بدهن چونكه ئهوانیش بهبێ زانیارى و به نهزانی جوێن به خوای گهوره ئهدهن، مهبنه هۆی ئهوهی كه خهڵك جوێن به خوای گهوره بدات، ئهو كهسهى ببێته هۆى ئهوهى جوێن به خواى گهوره بدرێت و كوفر بكرێت تاوانێكی یهكجار گهورهی ئهنجام داوه، (لهم ئایهتهوه ئهو بنچینهیه وهرگیراوه كه: رهتكردنهوهى خراپهكارى و زیان پێش هێنانى سودو بهرژهوهندییهكانه) [
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
] بهم شێوازه بۆ ههموو ئوممهتێك كردهوهكانیان بۆ دهرازێنینهوهو لهبهرچاویان جوانمان كردووه [
ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
] بهڵام پاشان گهڕانهوهیان تهنها بۆ لای خوای گهورهیه [
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)
] ههواڵیان پێ ئهدات لهو كردهوانهی كه له دونیادا ئهنجامیان داوهو كردوویانه