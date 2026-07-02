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Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدۡ
جَآءَكُم
بَصَآئِرُ
مِن
رَّبِّكُمۡۖ
فَمَنۡ
أَبۡصَرَ
فَلِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَنۡ
عَمِيَ
فَعَلَيۡهَاۚ
وَمَآ
أَنَا۠
عَلَيۡكُم
بِحَفِيظٖ
١٠٤
Скажи: «К вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слепым, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем».
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العربية
Tafseer Jalalayn
قُلْ يَا مُحَمَّد لَهُمْ ﴿قَدۡ جَاۤءَكُم بَصَاۤىِٕرُ﴾ حجج ﴿مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنۡ أَبۡصَرَ﴾ ها فَآمَنَ ﴿فَلِنَفۡسِهِۦۖ﴾ أَبْصَرَ لِأَنَّ ثَوَاب إبْصَاره لَهُ ﴿وَمَنۡ عَمِیَ﴾ عَنْهَا فَضَلَّ ﴿فَعَلَیۡهَاۚ﴾ وَبَال إضْلَاله ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ عَلَیۡكُم بِحَفِیظࣲ ١٠٤﴾ رَقِيب لِأَعْمَالِكُمْ إنَّمَا أنا نذير