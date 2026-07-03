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003

3. Сура Ali 'Imran

Семейство Имрана

Читайте и слушайте суру Ali 'Imran с переводом, тафсиром, аудиозаписью, пословным толкованием и транслитерацией. Перевод по Mawlawi Muhammad Anwar Badkhashani.

Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
الم. (معنای این حروف به الله معلوم است).
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