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Saba
21
34:21
وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يومن بالاخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ٢١
وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْـَٔاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّۢ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌۭ ٢١
وَمَا
كَانَ
لَهُۥ
عَلَيۡهِم
مِّن
سُلۡطَٰنٍ
إِلَّا
لِنَعۡلَمَ
مَن
يُؤۡمِنُ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
مِمَّنۡ
هُوَ
مِنۡهَا
فِي
شَكّٖۗ
وَرَبُّكَ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٍ
حَفِيظٞ
٢١
У него не было над ними никакой власти (или не было для них никакого доказательства). Но он искушал людей, чтобы Мы узнали и отличили того, кто верует в Последнюю жизнь, от того, кто сомневается в ней. Господь твой - Хранитель всякой вещи.
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J Yousef
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8 лет назад
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Айа 42:6, 12:64, 11:57, 34:21
Опубликовано в
The 99 Names of Allah
Al-Ḥafīẓ comes from the root Ḥ-f-ẓ which gives rise to meanings such as to guard and to preserve. When the brothers of the Prophet Yusuf `alayhi as-salam (peace be upon him) asked their father to send with them their youngest brother, Prophet Jacob (as) said: 'He said, ‘Should I entrust you with him except [under coercion] as I entrusted you with his brother before? But God is the best guardian, and He is the most merciful of the merciful.’' (Qur...
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