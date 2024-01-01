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3

Они надеются своими порочными речами затмить истину. Но этому не быть, ибо разумный человек, послушав их, еще сильнее убедится в лживости их воззрений. Аллах гарантировал победу своей религии и торжество истины, с которой Он отправил своих посланников, и обещал озарить светом правой веры все страны, как бы это ни было ненавистно неверующим. Даже если они направят все свои усилия на то, чтобы затушить свет Аллаха, им все равно не избежать поражения. Они подобны тем, кто пытается задуть свет солнца. Им никогда не удастся достичь желаемого, а их бессмысленные усилия лишь свидетельствуют об их слабоумии.