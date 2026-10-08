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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Rum Ая 9
Ar-Rum
9
30:9
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٩
أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩
أَوَلَمۡ
ﱲ
يَسِيرُواْ
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱵ
فَيَنظُرُواْ
ﱶ
كَيۡفَ
ﱷ
كَانَ
ﱸ
عَٰقِبَةُ
ﱹ
ٱلَّذِينَ
ﱺ
مِن
ﱻ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﱼﱽ
كَانُوٓاْ
ﱾ
أَشَدَّ
ﱿ
مِنۡهُمۡ
ﲀ
قُوَّةٗ
ﲁ
وَأَثَارُواْ
ﲂ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲃ
وَعَمَرُوهَآ
ﲄ
أَكۡثَرَ
ﲅ
مِمَّا
ﲆ
عَمَرُوهَا
ﲇ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲈ
رُسُلُهُم
ﲉ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﲊﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
ٱللَّهُ
ﲎ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﲏ
وَلَٰكِن
ﲐ
كَانُوٓاْ
ﲑ
أَنفُسَهُمۡ
ﲒ
يَظۡلِمُونَ
ﲓ
٩
ﲔ
Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они (мекканские язычники). Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним - они сами поступили несправедливо по отношению к себе.
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