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3

Обрати свой лик к религии и устремись к ней всем телом и всей душой. Только так ты сможешь исповедовать религию истины и придерживаться ее повелений и запретов. Будь усерден и деятелен, выполняй свои обязанности и не теряй своего времени, своей жизни и своей молодости, ибо очень скоро наступит День воскресения. Когда же это произойдет, ни один человек не получит отсрочки для того, чтобы совершить добрые дела. В этот день никому не придется трудиться, потому что это будет день воздаяния за уже совершенные деяния. И тогда все творения разделятся на различные группы для того, чтобы узреть свои поступки.