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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qasas Ая 86
Al-Qasas
86
28:86
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ٨٦
وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًۭا لِّلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَمَا
ﱖ
كُنتَ
ﱗ
تَرۡجُوٓاْ
ﱘ
أَن
ﱙ
يُلۡقَىٰٓ
ﱚ
إِلَيۡكَ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
رَحۡمَةٗ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّكَۖ
ﱠﱡ
فَلَا
ﱢ
تَكُونَنَّ
ﱣ
ظَهِيرٗا
ﱤ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱥ
٨٦
ﱦ
Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих.
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