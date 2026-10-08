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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qasas Ая 85
Al-Qasas
85
28:85
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
فَرَضَ
ﱃ
عَلَيۡكَ
ﱄ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱅ
لَرَآدُّكَ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
مَعَادٖۚ
ﱈﱉ
قُل
ﱊ
رَّبِّيٓ
ﱋ
أَعۡلَمُ
ﱌ
مَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﱏ
وَمَنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٖ
ﱓ
مُّبِينٖ
ﱔ
٨٥
ﱕ
Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения (в Мекку или в Рай). Скажи: «Мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении».
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