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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qasas Ая 83
Al-Qasas
83
28:83
تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ٨٣
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣
تِلۡكَ
ﲷ
ٱلدَّارُ
ﲸ
ٱلۡأٓخِرَةُ
ﲹ
نَجۡعَلُهَا
ﲺ
لِلَّذِينَ
ﲻ
لَا
ﲼ
يُرِيدُونَ
ﲽ
عُلُوّٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
وَلَا
ﳁ
فَسَادٗاۚ
ﳂﳃ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﳄ
لِلۡمُتَّقِينَ
ﳅ
٨٣
ﳆ
Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных.
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