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Тафсир: Al-Qasas 28:8
Al-Qasas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ﱧ
ءَالُ
ﱨ
فِرۡعَوۡنَ
ﱩ
لِيَكُونَ
ﱪ
لَهُمۡ
ﱫ
عَدُوّٗا
ﱬ
وَحَزَنًاۗ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
فِرۡعَوۡنَ
ﱰ
وَهَٰمَٰنَ
ﱱ
وَجُنُودَهُمَا
ﱲ
كَانُواْ
ﱳ
خَٰطِـِٔينَ
ﱴ
٨
ﱵ
Семья Фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, Фараон, Хаман и их воины были грешниками.
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