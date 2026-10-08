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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qasas Ая 77
Al-Qasas
77
28:77
وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
وَٱبۡتَغِ
ﲷ
فِيمَآ
ﲸ
ءَاتَىٰكَ
ﲹ
ٱللَّهُ
ﲺ
ٱلدَّارَ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ
ﲼﲽ
وَلَا
ﲾ
تَنسَ
ﲿ
نَصِيبَكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳂﳃ
وَأَحۡسِن
ﳄ
كَمَآ
ﳅ
أَحۡسَنَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
إِلَيۡكَۖ
ﳈﳉ
وَلَا
ﳊ
تَبۡغِ
ﳋ
ٱلۡفَسَادَ
ﳌ
فِي
ﳍ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
ٱللَّهَ
ﳑ
لَا
ﳒ
يُحِبُّ
ﳓ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие».
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