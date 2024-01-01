3

Он один управляет жизнью людей на земле и жизнью после смерти. На земле царят законы божественного предопределения, которые полностью предопределяют судьбу каждого творения, и законы премудрой религии, которые состоят из повелений и запретов. А в Последней жизни наряду с законами божественного предопределения появляются законы справедливого воздаяния, и поэтому Всевышний Аллах напомнил Своим рабам о том, что они будут возвращены к Нему. Когда это произойдет, каждый человек получит воздаяние за все добро и зло, которое он совершил.