3

Этими словами Всевышний Господь призвал Своих рабов проявлять умеренность в потреблении мирских благ и не обольщаться роскошью и богатством. Человек должен стремиться к Последней жизни, которая должна быть его единственной целью. Золото и серебро, породистый скот и богатое убранство, красивые женщины и любящие дети, прекрасные яства и ароматные напитки, соблазнительные удовольствия и все остальные мирские прелести - всего лишь тленные мирские блага, которыми человек пользуется в течение короткого промежутка времени. Но даже пользуясь ими, он находит в них множество недостатков, потому что они зачастую приносят печаль и беспокойство. Они приукрашивают человеческое бытие в течение короткого срока и даже наполняют душу гордостью и высокомерием, но вскоре человек лишается всех земных благ и осознает, что все эти прелести не принесли ему ничего, кроме печали, сожаления, разочарования и несчастья. А если бы человек стремился благоустроить свою Последнюю жизнь, то непременно обрел бы вечные блага и спокойную жизнь в Райской обители своего Господа. Воистину, райские блага лучше и долговечнее. Они превосходят мирские прелести не только качеством, но и количеством, и счастливые праведники будут наслаждаться ими вечно. О люди! Неужели у вас не хватает ума для того, чтобы понять, какой из двух миров заслуживает предпочтения? Неужели вы не в состоянии уразуметь, ради какой жизни вам надлежит трудиться? Это кораническое откровение свидетельствует о том, что каждый человек делает выбор между земным миром и Последней жизни, опираясь на собственный разум. И если человек отказывается от Последней жизни и отдает предпочтение преходящему миру, то это свидетельствует о недостатке его ума. Поэтому в следующем аяте Всевышний Аллах призвал всех благоразумных людей сравнить исход, ожидающий людей, которые отдали предпочтение земной жизни, с исходом правоверных, которые трудились во благо жизни будущей. Всевышний сказал: