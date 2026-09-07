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Тафсир: Al-Qasas 28:6
Al-Qasas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
ﱁ
لَهُمۡ
ﱂ
فِي
ﱃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱄ
وَنُرِيَ
ﱅ
فِرۡعَوۡنَ
ﱆ
وَهَٰمَٰنَ
ﱇ
وَجُنُودَهُمَا
ﱈ
مِنۡهُم
ﱉ
مَّا
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَحۡذَرُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
даровать им власть на земле и показать Фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались.
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العربية
Tafsir Muyassar
ونمكن لهم في الأرض، ونجعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يخافونه مِن هلاكهم وذهاب ملكهم، وإخراجهم من ديارهم على يد مولود من بني إسرائيل.