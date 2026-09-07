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Тафсир: Al-Qasas 28:5
Al-Qasas
5
28:5
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايمة ونجعلهم الوارثين ٥
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥
وَنُرِيدُ
ﲳ
أَن
ﲴ
نَّمُنَّ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱلَّذِينَ
ﲷ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
وَنَجۡعَلَهُمۡ
ﲻ
أَئِمَّةٗ
ﲼ
وَنَجۡعَلَهُمُ
ﲽ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲾ
٥
ﲿ
Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками,
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Aa
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na tunataka kuwafadhili wale ambao Fir'awn aliwafanya wanyonge nchini, tuwafanye ni viongozi katika wema na ni wenye kuulingania, na tuwafanye wao wairithi nchi baada ya kuangamia Fir'awn na watu wake.