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Тафсир: Al-Qasas 28:5
Al-Qasas
5
28:5
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايمة ونجعلهم الوارثين ٥
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥
وَنُرِيدُ
ﲳ
أَن
ﲴ
نَّمُنَّ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱلَّذِينَ
ﲷ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
وَنَجۡعَلَهُمۡ
ﲻ
أَئِمَّةٗ
ﲼ
وَنَجۡعَلَهُمُ
ﲽ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲾ
٥
ﲿ
Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками,
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَىِٕمَّةࣰ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَال الثَّانِيَة يَاء يُقْتَدَى بِهِمْ فِي الْخَيْر ﴿وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَ ٰرِثِینَ ٥﴾ ملك فرعون