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Тафсир: Al-Qasas 28:4
Al-Qasas
4
28:4
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
إِنَّ
ﲞ
فِرۡعَوۡنَ
ﲟ
عَلَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَجَعَلَ
ﲣ
أَهۡلَهَا
ﲤ
شِيَعٗا
ﲥ
يَسۡتَضۡعِفُ
ﲦ
طَآئِفَةٗ
ﲧ
مِّنۡهُمۡ
ﲨ
يُذَبِّحُ
ﲩ
أَبۡنَآءَهُمۡ
ﲪ
وَيَسۡتَحۡيِۦ
ﲫ
نِسَآءَهُمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّهُۥ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
مِنَ
ﲰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﲱ
٤
ﲲ
Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا﴾ تَعَظَّمَ ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ أَرْض مِصْر ﴿وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِیَعࣰا﴾ فِرَقًا فِي خِدْمَته ﴿یَسۡتَضۡعِفُ طَاۤىِٕفَةࣰ مِّنۡهُمۡ﴾ هُمْ بَنُو إسْرَائِيل ﴿یُذَبِّحُ أَبۡنَاۤءَهُمۡ﴾ الْمَوْلُودِينَ ﴿وَیَسۡتَحۡیِۦ نِسَاۤءَهُمۡۚ﴾ يَسْتَبْقِيهِنَّ أَحْيَاء لِقَوْلِ بَعْض الْكَهَنَة لَهُ إنَّ مَوْلُودًا يُولَد فِي بَنِي إسْرَائِيل يَكُون سَبَب زَوَال مُلْكك ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِینَ ٤﴾ بِالْقَتْلِ وَغَيْره